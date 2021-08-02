Компанії з працевлаштування за кордоном анулювали ліцензію після скарг споживачів

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Міністерство економіки анулювало ліцензії на роботу ТОВ "ВОРКХАБ" після скарг споживачів, від її діяльності понесли збитки близько 200 громадян.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Після "численних скарг щодо незаконних дій компанії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном" Мінекономіки за погодженням Держрегуляторної служби провели позапланові перевірки за додержанням ТОВ "ВОРКХАБ" ліцензійних умов.

В результаті перевірки стало відомо, що компанія уклала договір з іноземним роботодавцем, але про цей факт органів ліцензування не повідомила.

Також компанія стягнула плату за надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до підписання акта наданих послуг що є порушенням низки пунктів ліцензійних умов. Відтак, Мінекономіки наказом від 02.08.2021 анулювало ліцензії видані ТОВ "ВОРКХАБ". Загалом за 2021 рік міністерство здійснило 9 планових та 2 позапланових перевірок компаній, які виступають посередниками у працевлаштуванні за кордоном.

Зрештою, через порушення ліцензійних умов було анульовано ліцензії ще двох таких компаній.

Від початку року міністерство розглянуто 161 заяву суб’єктів господарювання про отримання ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Так, відомство видало 86 ліцензій. 16 ліцензій було анульовано, 10 – зупинено, а ще 5 – відновлено.

Економічна правда