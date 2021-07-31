Украина будет бороться, чтобы "Северный поток-2" не сертифицировали – Витренко
Председатель правления компании "Нафтогаз" Юрий Витренко утверждает, что Украина будет бороться за то, чтобы газопровод "Северный поток-2" не был сертифицирован и не мог быть запущен.
Источник: Витренко в интервью Радио Свобода
Прямая речь: "Проигранная битва, но не проиграна война. И наша "война" против "Северного потока-2" продолжается. Битва, которая проиграна, это скорее всего, так выглядит, это непосредственное строительство "Северного потока-2", он будет достроен. К сожалению, это строительство было возобновлено в январе этого года. И соответственно опять же, к сожалению, это строительство в ближайшее время будет закончено".
Детали: Витренко считает, что существует возможность того, чтобы газопровод не заработал. Киев якобы работает над тем, чтобы труба не прошла сертификацию. Это, по его мнению, возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским "Газпромом" и президентом РФ Владимиром Путиным.
Витренко говорит, что европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа. Это также записано в недавнем совместном заявлении США и Германии.
Председатель правления говорит, что МИД уже направило соответствующие ноты Европейской комиссии, которая занимается сертификацией оператора, с призывом учесть "так называемый принцип солидарности".
Напоминаем:
21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.
Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации по "Северному потоку-2" в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации.
Читайте подробнее: За кулисами газового поражения: как появилось и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua