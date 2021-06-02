Рост цен на электроэнергию может привести к более высоким тарифы на мобильную связь

Тарифы на мобильную связь прямо зависят от цен на электроэнергию, поэтому прогнозируемое повышение последних может повлиять на стоимость связи.

Об этом в комментарии ЭП рассказали в "Vodafone Украина".

В компании отметили, что на тарифы может повлиять прогнозируемое повышение цен на электроэнергию. Другими ключевыми факторами, формирующими цены на мобильную связь, оператор назвал рыночную ситуацию, изменение курса валют.

Кроме того, в "Vodafone" назвали рост потребления дата-услуг и голосовых услуг и расходы на обслуживание сети, ведь увеличение количества базовых станций увеличивает операционные расходы.

Также, касательно ожиданий по тарифам в 2021 году в "Киевстаре" ответили, что не планируют резко увеличивать тарифы. В компании подчеркнули, что в Украине услуги мобильной связи являются одними из самых доступных по сравнению с иностранными рынками.

В начале 2021 года в Украине зафиксирована одна из самых маленьких (0,6%) долей среднего чека за мобильную связь в средней зарплате. В Польше этот показатель составлял 0,7%, в Румынии - 0,8%, в Чехии и Эстонии - 0,9%, в Венгрии и Молдавии - 1,2%.

В lifecell заявили, что в текущей ситуации сложно делать прогнозы, но независимо от развития событий компания "продолжит находить оптимальные решения".

Больше о том, как изменилось поведение потребителей и как это повлияло на работу операторов, читайте в статье ЭП: Коронавирус на связи: как мобильные операторы прошли пандемию COVID-19

Экономическая правда