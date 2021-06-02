Зростання цін на електроенергію може спричинити вищі тарифи на мобільний зв’язок
Тарифи на мобільний зв’язок прямо залежні від цін на електроенергію, відтак прогнозоване підвищення останніх може вплинути на вартість зв’язку.
Про це у коментарі ЕП розповіли у "Vodafone Україна".
У компанії зауважили, що на тарифи може вплинути прогнозоване підвищення цін на електроенергію. Іншими ключовими факторами, що формують ціни на мобільний зв'язок, оператор назвав ринкову ситуацію, зміну курсу валют.
Крім того, у "Vodafone" назвали зростання споживання дата-послуг і голосових послуг та витрати на обслуговування мережі, адже збільшення кількості базових станцій збільшує операційні витрати.
Також, щодо очікувань від тарифів у 2021 році у "Київстарі" відповіли, що не планують різко збільшувати тарифи. У компанії підкреслили, що в Україні послуги мобільного зв'язку одні з найбільш доступних порівняно з іноземними ринками.
На початку 2021 року в Україні зафіксована одна з найменших (0,6%) часток середнього чека за мобільний зв'язок у середній зарплаті. У Польщі цей показник становив 0,7%, у Румунії – 0,8%, у Чехії та Естонії – 0,9%, в Угорщині та Молдові – 1,2%.
У lifecell заявили, що в поточній ситуації складно робити прогнози, але незалежно від розвитку подій компанія "продовжить знаходити оптимальні рішення".
Більше про те, як змінилася поведінка споживачів та як це вплинуло на роботу операторів, читайте у статті ЕП: Коронавірус на зв'язку: як мобільні оператори пройшли пандемію COVID-19
Економічна правда
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