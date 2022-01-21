Для украинских военных разрабатывают отдельный мессенджер "Розмова"
Программисты из Госспецсвязи по собственной инициативе разработали мессенджер для военных "Розмова".
Об этом рассказал в интервью Forbes глава ведомства Юрий Щиголь.
Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, а потом решат, предлагать ли военным.
"Мы не можем говорить о защищенности любых приложений, ведь обработка информации означает, что она где-то сохраняется определенное время, – объясняет Щиголь. – Если ты носитель гостайны и у тебя есть определенные знания и навыки, нужно себя ограничить в использовании приложений".
Сейчас украинским военным предлагают пользоваться швейцарской программой Threema, этот мессенджер использует швейцарская армия. Он отвечает нормам Европейского Союза по сохранению данных.
Еще в 2018 году Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призвал военнослужащих не пользоваться мессенджерами в зоне боевых действий.
"У мессенджеров типа Telegram и Viber серверы находятся в России, а у WhatsApp и Skype – в США, – сказал тогдашний начальник войск связи Владимир Рапко. – Если вы открыли мессенджер и работаете в нем, то он содержит все сведения о вас".
В то же время в Viber заявили, что данные украинских пользователей сохраняются и продолжают храниться в Amazon Web Services с соблюдением безопасности. Они не хранились и никогда не будут храниться на серверах компании в России.
"При этом все личные чаты в Viber зашифрованы сквозным шифрованием и не хранятся на серверах, компания никогда не имеет доступа к переписке своих пользователей, в какой стране они не были бы", - заявили в компании.
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