Для украинских военных разрабатывают отдельный мессенджер "Розмова"

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Программисты из Госспецсвязи по собственной инициативе разработали мессенджер для военных "Розмова".

Об этом рассказал в интервью Forbes глава ведомства Юрий Щиголь.

Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, а потом решат, предлагать ли военным.

"Мы не можем говорить о защищенности любых приложений, ведь обработка информации означает, что она где-то сохраняется определенное время, – объясняет Щиголь. – Если ты носитель гостайны и у тебя есть определенные знания и навыки, нужно себя ограничить в использовании приложений".

Сейчас украинским военным предлагают пользоваться швейцарской программой Threema, этот мессенджер использует швейцарская армия. Он отвечает нормам Европейского Союза по сохранению данных.

Еще в 2018 году Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призвал военнослужащих не пользоваться мессенджерами в зоне боевых действий.

"У мессенджеров типа Telegram и Viber серверы находятся в России, а у WhatsApp и Skype – в США, – сказал тогдашний начальник войск связи Владимир Рапко. – Если вы открыли мессенджер и работаете в нем, то он содержит все сведения о вас".

В то же время в Viber заявили, что данные украинских пользователей сохраняются и продолжают храниться в Amazon Web Services с соблюдением безопасности. Они не хранились и никогда не будут храниться на серверах компании в России.

"При этом все личные чаты в Viber зашифрованы сквозным шифрованием и не хранятся на серверах, компания никогда не имеет доступа к переписке своих пользователей, в какой стране они не были бы", - заявили в компании.