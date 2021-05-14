Законопроект по реформе Укроборонпрома рекомендовали ко второму чтению

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №3822, имеющий целью реформу ГП "Укроборонпром" и превращения его в отдельные холдинги.

Об этом в Facebook сообщил директор предприятия Юрий Гусев.

Он отметил, что рабочая группа Комитета рассмотрела более 1000 поправок.

"Теперь для реализации комплексной трансформации украинского оборонно-промышленного комплекса по поручению президента Украины Владимира Зеленского остался один шаг", - добавил Гусев.

Ранее сообщалось, что реформа будет проходить в три этапа. Первый предусматривает подготовку участников Концерна к реорганизации, второй - превращение участников Концерна на хозяйственные общества или общества с ограниченной ответственностью.

На финальном этапе реформы Концерн превратят в акционерное общество и утвердят устав. Как результат, основателем и единственным акционером созданного АО будет государство в лице Кабмина.

Кроме того, ранее Гусев объяснял, что в результате реформы два самодостаточные холдинги заменят ГК "Укроборонпром". "Оборонительные системы Украины" сформируют 65 предприятий, он также разделяться на 6 субхолдингов. Отдельно будет сформирован Аэрокосмический холдинг, который объединит 3 отраслевые субхолдинги.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 29 января приняла за основу законопроект о трансформации ГК "Укроборонпром".

Экономическая правда