Законопроєкт щодо реформи Укроборонпрому рекомендували до другого читання

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт №3822, що має на меті реформу ДП "Укроборонпром" та перетворення його на окремі холдинги.

Про це у Facebook повідомив директор підприємства Юрій Гусєв.

Він зауважив, що робоча група Комітету розглянула понад 1000 правок.

"Тепер для реалізації комплексної трансформації українського оборонно-промислового комплексу на доручення президента України Володимира Зеленського залишився один крок", – додав Гусєв.

Раніше повідомлялося, що реформа відбуватиметься у три етапи. Перший передбачає підготовку учасників Концерну до реорганізації, другий – перетворення учасників Концерну на господарські товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

На фінальному етапі реформи Концерн перетворять на акціонерне товариство та затвердять статут. Як результат, засновником та єдиним акціонером утвореного АТ буде держава в особі Кабміну.

Крім того, раніше Гусєв пояснював, що в результаті реформи два самодостатні холдинги замінять ДК "Укроборонпром". "Оборонні системи України" сформують 65 підприємств, він також поділятиметься на 6 субхолдингів. Окремо буде сформовано Аерокосмічний холдинг, що об’єднає 3 галузеві субхолдинги.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 29 січня прийняла за основу законопроєкт щодо трансформації ДК "Укроборонпром".

Економічна правда