Украина ратифицировала соглашение с Польшей о совместном содержании пограничных мостов

Верховная рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Польши о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на государственной границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

За соответствующий законопроект №0079 проголосовал 341 народный депутат.

Соглашение было подписано 22 июня 2018 года в Варшаве. В тексте соглашения определяется перечень работ, связанных с содержанием пограничных дорожных мостовых объектов.

Соглашение касается двух мостовых сооружений через Западный Буг между населенными пунктами Ягодин и Дорогуск на автодороге М-07 Киев-Ковель-Ягодин (на Люблин) и польской государственной дороге №12; а также моста через Западный Буг между населенными пунктами Устилуг и Зосин на автодороге Н-22 Устилуг-Луцк-Ровно и польской государственной дороге №74.

В соответствии с соглашением, Украина и Польша на своей территории должны содержать подходы к пограничным дорожным мостовым объектам и водоотводные сооружения на этих подходах.

При этом отмечается, что компетентные органы сторон должны в письменной форме по дипломатическим каналам информировать друг друга о запланированных работах, связанных с содержанием таких объектов.

Соглашением предусмотрено, что осмотр пограничного дорожного мостового объекта организуется поочередно - украинской стороной каждый нечетный год, а польской стороной - каждый четный год.

Соглашением также определены условия, на которых должны вестись ремонтные работы на этих объектах.\

Европейская правда