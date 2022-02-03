За год количество долгов украинцев выросло почти на 30%

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За 2021 год численность долгов в Едином реестре должников (ЕРБ) выросла почти на 1,5 млн, а их суммарное количество увеличилось на 29%.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные ЕРБ.

Для сравнения, в 2020-м прирост составлял 1,2 млн задолженностей.

При этом быстрее всего растут следующие категории ЕРБ:

взыскание средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями – + 47% или +567 тысячи долгов;

задолженность по оплате коммунальных услуг – + 41% или +140 тысяч долгов за 2021 год, а за два года – более чем вдвое. Общий долг на 1 декабря 2021 года составляет 72,7 млрд грн;

долги по делам об административных правонарушениях – +35% или +285 тыс. долгов.

Наибольшие категории по количественному показателю: задолженность перед банками, компаниями и организациями – 1 761 749 долгов (27% от общего числа задолженностей), взыскание средств в пользу государства – 1 629 505 долгов (25%), а также штрафы за нарушение ПДД – 1 327 440 долгов (20%).

"Попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений, в частности: запрет на выезд из страны; блокирование денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности по всем официальным доходам", - объясняет Опендатабот.

Напомним:

В 2020 году было открыто 342 232 производств относительно украинцев, которые не оплатили коммунальные услуги - это на 50% больше, чем в 2019 году.

Экономическая правда