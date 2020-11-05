На Донбассе хотят создать Свободную экономическую зону на 30 лет

Украина будет предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области после их деоккупации.

Источник: глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук – агентству "Интерфакс-Украина", говоря о "Плане совместных шагов" для ТКГ

Прямая речь Кравчука: "Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние".

Напомним:

45,3% украинцев не поддерживают предоставление "свободной экономической зоны" Донецкой и Луганской областям, треть – поддерживают такое решение.

Украинская правда