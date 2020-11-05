На Донбасі хочуть створити Вільну економічну зону на 30 років
Україна пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області після їх деокупації.
Джерело: голова делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук – агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про "План спільних кроків" для ТКГ
Пряма мова Кравчука: "Без неї (ВЕЗ) відновити там економіку буде неможливо. І ця Вільна економічна зона, згідно з нашим баченням, повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу в нормальний стан".
Нагадаємо:
45,3% українців не підтримують надання "вільної економічної зони" Донецькій і Луганській областям, третина – підтримують таке рішення.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua