Конституционный суд остановил проверки в Укравтодоре, Энергоатоме и АРМА – НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции прекратило проверки в Укравтодоре, Энергоатоме, АРМА и Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека в связи со скандальным решением Конституционного суда.

Источник: НАПК в Facebook

Прямая речь председателя НАПК Александра Новикова: "Это еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение Конституционного суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине. В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и выполнение антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений закона "О предотвращении коррупции".

Детали: В частности, НАПК прекратило плановые проверки в:

Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор),

Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА),

Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека,

внеплановую проверку в ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Отмечается, что проверки приостановлены до законодательного урегулирования этого вопроса.

Также сообщается, что до конца 2020 года НАПК должно было провести плановые проверки в:

Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей,

Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра,

Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы,

Счетной палате Украины.

Предыстория:

27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционность еще ряда положений будет изучаться дальше. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

29 октября после заседания СНБО, которое созвал президент Владимир Зеленский, доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен.

В ночь с 29 на 30 октября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил прекратить полномочия судей КС и признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

В ответ на решение КС, утром 30 октября в зданием суда состоялась акция протеста: участники бросали шины и жгли файеры.

Вскоре в Единый реестр досудебных расследований внесли уголовное производство о "захвате государственной власти судьями КС".