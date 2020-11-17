Диджитализация против COVID: власти планируют автоматические штрафы, QR-коды и не только
Министерство цифровой трансформации разрабатывает пять цифровых решений для борьбы с распространением COVID-19 - они касаются сбора информации о больных, штрафов за нарушение самоизоляции, электронных рецептов на лекарства от осложнений коронавируса, электронного направления на тест и фиксации посетителей заведений по QR-кодом.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады
Прямая речь: "Верховная Рада постановлением предоставила правительству возможность реализовывать комплексные противоэпидемические расследования, в том числе путем создания единого электронного реестра и соответствующих цифровых решений.
Сегодня хочу представить 5 основных цифровых решений, которые должны помочь обуздать пандемию в Украине и которые будут введены в ближайшее время. Они разрабатываются и мы представим их:
- Цифровизация и централизация сбора информации о фактах подозрения и случаев инфекционных заболеваний;
- совершенствование мобильного приложения "Дій вдома" с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции;
- запуск электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики, необходимые для борьбы с COVID;
- внедрение электронного направления на ПЦР (тестирование), что позволит отслеживать очереди и не создавать их в режиме реального времени;
- QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения.
Подобная система (QR-кодов) действует в Великобритании, единая страна. Мы будем быстро двигаться и будем второй страной, которая введет подобные меры".
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