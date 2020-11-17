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Диджиталізація проти COVID: влада планує автоматичні штрафи, QR-коди і не лише

Вівторок, 17 листопада 2020, 12:51

Міністерство цифрової трансформації розробляє п’ять цифрових рішень для боротьби з поширенням COVID-19 – щодо збору інформації про хворих, штрафів за порушення самоізоляції, електронних рецептів на ліки від ускладнень коронавірусу, електронного направлення на тест та фіксації відвідувачів закладів за QR-кодом. 

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль із трибуни Верховної Ради 

Пряма мова: "Верховна Рада постановою надала уряду можливість реалізовувати комплексні протиепідемічні розслідування, в тому числі шляхом створення єдиного електронного реєстру та відповідних цифрових рішень.

Сьогодні хочу представити 5 основних цифрових рішень, які мають допомогти приборкати пандемію в Україні й які будуть запроваджені найближчим часом. Вони розробляються і ми представимо їх:

  • Цифровізація й централізація збору інформації про факти підозри та випадків інфекційних захворювань;
  • вдосконалення мобільного додатку "Дій вдома" із впровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції;
  • запуск електронного рецепту на ліки, антибіотики та розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики, необхідні для боротьби з COVID;
  • запровадження електронного направлення на ПЛР (тестування), що дасть можливість відслідковувати черги і не утворювати їх у режимі реального часу;
  • QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують і розміщують самі заклади.

Подібна система (QR-кодів) діє у Великій Британії, єдина країна. Ми будемо швидко рухатися і будемо другою країною, яка запровадить подібні заходи".  

Олена Рощенко, УП

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диджиталізація

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