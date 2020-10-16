Антимонопольщики призывают одесских виноделов не "маскироваться" под французских

Антимонопольный комитет призывает "Одесский коньячный завод" отказаться от распространения на этикетках своей продукции обозначений, которые могут быть восприняты потребителями как информация об иностранном происхождении напитков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В АМКУ считают, что такие этикетки вводят в заблуждение потребителей.

Речь о изделиях предприятия "Шампанское Украины с названиями "GRANDE FRANCE" брют", "Шампанское Украины" GRANDE FRANCE" полусухое", "Шампанское Украины полусладкое", "Напиток винный игристый с фруктово-ягодным экстрактом розовый" ГРАНДЕ ФРАНСЕ РОЗЕ".

"Указанные напитки изготовлены на территории Украины и в их состав не входят виноматериалы французского происхождения. Единственное, что их связывает с Францией - использование при производстве дрожжей, которые селектированных Институтом энологии Шампани на виноградниках Франции", - объясняют в АМКУ.