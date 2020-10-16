Эпидзоны: В большинстве регионов не будут останавливать общественный транспорт

В большинстве регионов Украины, несмотря на ухудшение эпидемической ситуации, не будут останавливать общественный транспорт и закрывать детские учебные заведения.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге об изменениях к предыдущему постановлению Кабинета министров

Детали: 13 октября Кабинет министров внес некоторые изменения в свое постановление от 22 июля 2020 года №641 "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Их обнародовали на сайте правительства.

15 октября комиссия ТЭБ и НС определила, что с 19 октября красный уровень эпидемиологической опасности будет действовать в 68 административных единицах в 15 областях (на данный момент красный уровень действует только в двух городах).

Прямая речь Степанова: "В большинстве регионов не будут останавливать общественный транспорт и будет разрешена работа детских учебных заведений, а также не будет останавливаться работа предприятий торговли.

В связи с чем это делается? Прежде всего, это связано с тем, что мы ищем максимальный баланс и находим этот баланс, чтобы, с одной стороны, обеспечить максимально эпидмеры, а с другой стороны - не останавливать экономику нашей страны, потому что нам надо жить".

Другие подробности: В изменениях к постановлению КМУ в 46-м пункте есть рекомендация органам местного самоуправления "обеспечить выделение дополнительных транспортных средств с целью уменьшения скопления людей в общественном транспорте в часы пиковой нагрузки".

15-й пункт постановления от 22 июля предусматривал, что в "красной зоне" следует запрещать "регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на автомобильном, железнодорожном транспорте, городском электротранспорте, метрополитене, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении", кроме автомобиля на 5 человек или служебного транспорта. Сейчас эта норма не уточняется.

Запреты для красной зоны теперь изложены так:

- посещение учебных заведений соискателями образования, кроме учеников (воспитанников) специальных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников);

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей "автоконцертов";

- прием посетителей в кинотеатрах (кроме "автокинотеатров");

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

ведение банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи;

торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов;

- посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

В "оранжевой" зоне, в частности, запрещается проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 20 человек (в случае проведения мероприятий с количеством участников до 20 человек организатор обеспечивает соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра).

Учреждениям общего среднего образования в целом рекомендуется установить с 15 по 30 октября каникулы, а в последующий период — возможность перехода на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемической ситуации.

Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования - перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий.

Напомним: Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер 15 октября заявил, что, несмотря на переход Харькова и области в "красную зону", транспорт останавливать не будут, заведения общепита и ТРЦ будут работать до 20:00., а закроют кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы.