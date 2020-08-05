В правительстве объяснили, как будут контролировать деньги на замену "пакета малыша"

Заместитель министра социальной политики Евгений Котик сказал, что деньги, которые родители получают вместо "пакета малыша" они смогут потратить только по назначению.

Об этом он рассказал в программе "Официальная разговор" на телеканале "Дом".

При этом требовать каких-то отчетов от родителей министерство не будет, поскольку будет внедрена система, по которой за эти деньги родители смогут купить только детские товары и только в определенных магазинах, которые примут участие в данном проектов на договорных условиях.

"Обязанность по контролю за реализацией именно продуктов, вещей детского назначения будет осуществляться непосредственно банком, Минсоцполитики, а также торговой сетью, которая присоединилась к этому проекту.

В этом случае мы очень четко понимаем, что при предоставлении средств, они могут пойти в другом направлении, не на ребенка.

Поэтому мы и ввели такую систему, нашли новый механизм, который позволит это проконтролировать.

По торговым сетям, хотел бы отметить, что они будут не специализированные. Мы не хотим создавать определенные какие-то новые.

Это будут действующие торговые сети, которые просто присоединятся к этому проекту на договорных условиях", - объясняет он.

Котик также добавил, что в Минсоцполитики рассматривают вопрос о возможности выбора, но одной из основных задач этого пилотного проекта будет узнать, какая форма - натуральная или денежная - будет лучше для людей, а также определить, какой набор детских товаров более оптимальный.

Напомним

Недавно правительство поддержало пилотный проект Минсоцполитики, который предусматривает, что вместо "пакетп малыша" родители могут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5000 гривен.

Детский фонд ООН призывает правительство сохранить "пакеты малыша", недавно заменили денежными выплатами.В организации подчеркивают, что программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.