Компания Uber поглотила за 2,65 миллиарда долларов конкурента UberEats — Bloomberg

Компания Uber приобрела за 2,65 миллиарда долларов американский сервис доставки еды Postmates.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом событий.

Поглощение поможет Uber догнать компанию DoorDash Inc., которая является лидером на рынке поставок пищи в США. В то же время Postmates сохраняет сильные позиции в Лос-Анджелесе и американском юго-западе, что может быть полезным для Uber Eats.

Переговоры по соглашению продолжались в течение четырех лет. О возобновлении переговоров между компаниями стало известно неделю назад. Ранее Uber хотел выкупить сервис GrubHub, однако компании не договорились. Впоследствии GrubHub выкупили Just Eat Takeaway за 7,3 млрд долл.

Postmates занимает четвертое место на американском рынке, уступая DoorDash, GrubHub и Uber Eats. Поглощение Uber Eats и Postmates позволит компании занять второе место после DoorDash, которая по-прежнему останется далеко впереди по доле на рынке.

Представители Uber и Postmates отказались предоставить комментарий.