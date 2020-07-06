Компанія Uber придбала за 2,65 мільярда доларів американський сервіс доставки їжі Postmates.

Про це пише Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих з перебігом подій.

Поглинання допоможе Uber наздогнати компанію DoorDash Inc., яка є лідером на ринку поставок їжі в США. Водночас Postmates зберігає сильні позиції в Лос-Анджелесі та американському Південному Заході, що може бути корисним для Uber Eats.

Переговори щодо угоди тривали протягом чотирьох років. Про відновлення переговорів між компаніями стало відомо тиждень тому. Раніше Uber хотів викупити сервіс GrubHub, однак компанії не домовилися. Згодом GrubHub викупили Just Eat Takeaway за 7,3 млрд дол.

Postmates займає четверте місце на американському ринку, поступаючись DoorDash, GrubHub і Uber Eats. Поглинання Uber Eats і Postmates дозволить компанії зайняти друге місце після DoorDash, яка як і раніше залишиться далеко попереду за часткою на ринку.

Представники Uber та Postmates відмовилися надати коментар.









