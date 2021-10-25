Первая иностранная компания получила аттестацию "Укрзализныци" на ремонт тепловозов

Даугавпилсский локомотиворемонтный завод dlrr.eu

Даугавпилсский локомотиворемонтный завод (Латвия) получил разрешительные документы "Укрзализныци" на ремонты тепловозов, став таким образом первым из иностранных предприятий, прошедших подобную аттестацию.

Об этом рассказал член правления ДЛРЗ Владислав Павлович, передает ЦТС.

В планах латвийского предприятия выполнять ремонты локомотивов для УЗ. По словам Павловича, ДЛРЗ – крупнейшее предприятие в странах Балтии, производящее все виды ремонта и модернизацию железнодорожного подвижного состава.

"Все значимые работы при капитальном ремонте выполняются силами завода без привлечения подрядчиков. Поэтому, благодаря наличию необходимой материально-технической базы и многолетнему опыту, аттестация была получена в стандартном рабочем режиме", - отметил он.

Даугавпилсский локомотиворемонтный завод входит в состав эстонской ж/д корпорации Skinest.

Напоминаем:

Ранее в Латвии разрабатывали проекты модернизации локомотивов с учетом потребностей украинского рынка.

Даугавпилсский локомотиворемонтный завод работал над проектами глубокой модернизации магистральных и маневровых тепловозов, в том числе с учетом потребностей украинских клиентов.