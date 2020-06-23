Идея Банк – лидер рейтинга финансового здоровья банков МЦПИ и НАБУ

Исследование проводится регулярно, начиная с 2019 года Международным центром перспективных исследований (МЦПИ) при поддержке экспертов Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Исследование проводится регулярно, начиная с 2019 года Международным центром перспективных исследований (МЦПИ) при поддержке экспертов Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

В общем рейтинге банков по итогам работы банковского сектора в 1 квартале 2020 года Идея Банк занял первое место – среди банков с активами более 2 млрд грн.

Банк получил самый высокий общий индекс по эффективности, надежности, объему активов.

Банк получил самый высокий общий индекс по эффективности использования активов, в суме с показателем по индексу нормативов это дало возможность удерживать первую позицию по общему индексу финансового здоровья.

Комментируя итоги рейтинга с учетом событий последних месяцев, в банке отмечают, что бизнес-модель банка в который раз продемонстрировала устойчивость к кризисным явлениям и все сложности, связанные с пандемией Covid 19, оказали минимальное влияние на Идея Банк.

Банк в условиях карантинных ограничений продолжал кредитовать и предоставлять своим клиентам весь комплекс банковских услуг и сервиса.

По итогам июля Банк уже планирует выйти на докризисные объемы кредитования населения. В сложившихся условиях, банк проявлял лояльность к клиентам, предоставлял кредитные каникулы, внедрял новые продукты, которые позволяют им легче выходить из кризиса.

Для физических лиц был разработан новый кредитный продукт, который позволяет удалённо, находясь дома, получить кредитные средства.

Также Банк внедрил кредит "Легкий бізнес", который позволяет помочь предпринимателям более быстро восстановить свой бизнес и предусматривает минимальные платежи по кредиту в первые три месяца.

Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. За 30 лет практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества.

Идея Банк входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S.A. (Польша).

Getin Holding S.A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.

Лицензия НБУ №96 от 04.11.2011 р.