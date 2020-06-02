Украина рассчитывает на "благоприятное отношение" ЕС к украинским туристам
Украина ведет переговоры со странами Евросоюза о туристических поездках этим летом и рассчитывает на "благоприятное отношение".
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с немецким коллегой Хайко Маасом во вторник в Берлине.
Кулеба напомнил, что накануне договорился с главой МИД Турции об открытии страны для туристов из Украины.
"Мы так же ведем диалог со странами ЕС и рассчитываем на их благоприятное отношение к украинским туристам", - отметил глава МИД.
Как известно, до 15 июня внешние границы ЕС остаются закрытыми для несущественных поездок граждан из третьих стран.
Немецкий министр спрогнозировал, что ЕС будет применять дифференцированный подход к путешествий в те или иные страны с "Учитывая реальную ситуацию" в них.
1 июня министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что международное авиасообщение Украина возобновит с 15 июня - прежде всего речь идет о рейсах по туристическим направлениям.
Подробнее об открытии границ для граждан Украины читайте в статье: Шенген готовят к открытию: как в ЕС меняют правила для туристов-иностранцев
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua