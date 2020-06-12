С 1 июля Киев меняет условия проезда для льготников: Кличко объясняет почему и как

Столица вынужденно меняет условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте с 1 июля.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях при условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут делать органы социальной защиты населения по месту регистрации человека".

Детали: Итак с 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:

приобрести билет в любой удобным образом;

воспользоваться им в общественном транспорте

сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой;

обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

Кличко отметил, что такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготного проезда лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют.

Город неоднократно обращался к правительству урегулировать вопрос компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, власти обращались в областные, городские, поселковые и сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их общин, имеющих льготы.

Пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина. Оформить ее можно в любом отделении Сбербанка.