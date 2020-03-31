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В Раде хотят отменить закон о рынке земли: 2 проекта постановлений

Вторник, 31 марта 2020, 14:15
 

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения парламента об открытии рынка земли.

Источник: сайт парламента

Детали: Инициаторами постановлений, поданных 31 марта, выступили внефракционные мажоритарщики Оксана Савчук и Антон Поляков (ранее исключенный из фракции "Слуга народа").

Нардеп Поляков, в частности считает, что при принятии парламентом указанного решения были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и регламента Верховной Рады относительно процедуры принятия парламентом законов.

Сопроводительные документы к проекту постановления авторства Савчук пока отсутствуют.

Что предшествовало: 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

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Валентина Романенко, УП

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рынок земли Рада законодательство

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