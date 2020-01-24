Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду

Кабінет міністрів на своєму засіданні 24 січня затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік.

Про це повідомляє урядовий портал.

Обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм становить 172 576,3 млн грн.

"Звертаю увагу, що бюджет Пенсійного фонду на 2020-й рік є збалансованим", - наголосив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадуємо:

Станом на жовтень 2019 року середній розмір пенсій в Україні становив 3019,62 гривні - з початку року цей показник зріс на 374 гривні або на 14,1%.