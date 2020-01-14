США расширили санкции против трудоустраиваемых компаний КНДР
Министерство финансов США ввело санкции против двух северокорейских компаний, которые занимаются "отправкой нелегальной рабочей силы за рубеж".
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минфина США.
Санкции введены против компании Namgang Trading Corporation (NTC), которая, по данным американского ведомства, занимается вывозом работников из Северной Кореи с целью получения дохода для правительства Северной Кореи.
Сообщается, что работников вывозили в Россию, Нигерию и многочисленные страны Ближнего Востока.
Также в санкционный список попала находящаяся в Китае северокорейская компания Beijing Sukbakso, которая обслуживает как минимум часть поездок и логистики для рабочих NTC, работающих за границей.
"Правительство Северной Кореи продолжает использовать незаконный вывоз северокорейской рабочей силы для получения доходов за рубежом в нарушение санкций Организации Объединенных Наций (ООН)", - говорится в сообщении Минфина США.
Попадание физических и юридических лиц в американский черный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними.
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