Всі розділи
Укр / Рус

США розширили санкції проти працевлаштовуючих компаній КНДР

Вівторок, 14 січня 2020, 19:29
 

Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох північнокорейських компаній, які займаються "відправленням нелегальної робочої сили за кордон".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Мінфіну США.

Санкції введені проти компанії Namgang Trading Corporation (NTC), яка, за даними американського відомства, займається вивезенням працівників з Північної Кореї з метою отримання доходу для уряду Північної Кореї.

Повідомляється, що працівників вивозили в Росію, Нігерію і численні країни Близького Сходу.

Також до списку санкцій потрапила північнокорейська компанія Beijing Sukbakso, що знаходиться в Китаї і обслуговує як мінімум частину поїздок і логістики для робітників NTC, які працюють за кордоном.

"Уряд Північної Кореї продовжує використовувати незаконне вивезення північнокорейської робочої сили для отримання доходів за кордоном в порушення санкцій Організації Об'єднаних Націй", - йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Потрапляння фізичних і юридичних осіб в американський чорний список означає заморожування їх активів в США і заборону для американських громадян або компаній вести бізнес з ними.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США КНДР

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Глава МЗС Австрії розкритикував санкції США проти "Північного потоку-2" 13 січня 2020, 10:30
США розкрили деталі нових посилених санкцій проти Ірану 11 січня 2020, 09:37
США розкрили деталі нових посилених економічних санкцій проти Ірану 10 січня 2020, 20:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!