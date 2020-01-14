США розширили санкції проти працевлаштовуючих компаній КНДР

Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох північнокорейських компаній, які займаються "відправленням нелегальної робочої сили за кордон".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Мінфіну США.

Санкції введені проти компанії Namgang Trading Corporation (NTC), яка, за даними американського відомства, займається вивезенням працівників з Північної Кореї з метою отримання доходу для уряду Північної Кореї.

Повідомляється, що працівників вивозили в Росію, Нігерію і численні країни Близького Сходу.

Також до списку санкцій потрапила північнокорейська компанія Beijing Sukbakso, що знаходиться в Китаї і обслуговує як мінімум частину поїздок і логістики для робітників NTC, які працюють за кордоном.

"Уряд Північної Кореї продовжує використовувати незаконне вивезення північнокорейської робочої сили для отримання доходів за кордоном в порушення санкцій Організації Об'єднаних Націй", - йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Потрапляння фізичних і юридичних осіб в американський чорний список означає заморожування їх активів в США і заборону для американських громадян або компаній вести бізнес з ними.

Європейська правда