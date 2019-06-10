Одесский стадион "Черноморец" снова продают - за 3,6 миллиарда – ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 июня проведет голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец", который расположен на улице Маразлиевская, 1/20 в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Также этот лот включает права требования по 40 договорам, заключенным с юридическими лицами.

"Начальная цена реализации – 3,666 млрд грн. Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом – 80,3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стадион "Черноморец" включает, помимо спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,7 тыс. кв. м, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и прочее.

Как отметили в фонде, все активы находятся на балансе АО "Имэксбанк" и в таком составе предложены впервые.

Организатор торгов - ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн". Конечный срок приема заявок на участие в торгах – 25 июня 2019 до 16:00.

Напомним, стадион "Черноморец" самый большой на юге Украины.

Комплекс зданий и сооружений включает в себя: спортивную часть стадиона - чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения; бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 м2; фитнес-центр общей площадью 4 300 м2; гостиница общей площадью 9 817 м2; подземный паркинг для транспортных средств, а также другие здания и помещения в соответствии с его техническим паспортом.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

Как сообщалось, в мае прошлого года Фонд не смог продать стадион "Черноморец" за 1,139 млрд гривень из-за отсутствия покупателей.

Экономическая правда