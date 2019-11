Ник Коттон: Украина снова на радарах международных инвесторов

PROMOTED

Как реализовать успешные проекты в сфере недвижимости - главная тема Международного форума в сфере недвижимости V Eastern Europe Real Estate Forum, который состоится 26 ноября в Киеве.

"Уже полтора года мы наблюдаем, что Украина опять на радарах международных инвесторов", - сообщает управляющий директор Cushman & Wakefield в Украине Ник Коттон, участник и один из ТОП-спикеров форума.

По его словам, строительство объектов и арендная активность в Украине демонстрируют положительную динамику.

Eastern Europe Real Estate Forum and Awards - это главное событие, собирающее вместе ключевых игроков рынка, чтобы отметить важные инициативы и достижения предыдущих 12 месяцев.

26 ноября 2019 состоится пятый Форум и Премия, в котором примут участие более 200 представителей из 6 стран.

В программе Форума запланировано четыре панельные дискуссии, выступления экспертов, презентации. Основной фокус - успех Грузии как страны, которой удалось привлечь миллиардные иностранные инвестиции.

Максимальное направление форума - на практические успешные примеры в реализации проектов недвижимости.

После завершения Форума состоится награждение победителей EE Real Estate Awards. Профессиональное международное жюри выберет лучших в 22 номинациях.

Форум и Премия состоятся в InterContinental Kyiv по адресу улица Большая Житомирская, 2А. Организаторы события - UREClub и EuropaProperty.com.

Партнеры – CUSHMAN & WAKEFIELD, FIABCI-Ukraine, CBRE Ukraine, DLA PIPER, NEW WORK, PRAGMATIKA, Архітектурна практика, PropertyGeorgia, ІНТЕРГАЛБУД, LAMINAM, ARCHITECTURE OF THE FUTURE, PRAGMATIKA, ЛУН, Бізнес WOMEN, Nedvizhka.ua, SanBenedetto.

Зарегистрироваться и приобрести билет можно на сайте форума.