Госэкоинспекцию временно возглавил экс-нардеп

Временным главой Государственной экологической инспекции назначен бывший народный депутат Егор Фирсов.

Источник: Facebook-страница Фирсова

Прямая речь: "Друзья, важные новости. С сегодняшнего дня я официально являюсь исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Такое решение принял Кабинет министров, и я благодарен за оказанное доверие".

Детали: Экоинспекция - это орган, который осуществляет контроль за соблюдением экологического законодательства и следит за тем, чтобы промышленные предприятия чрезмерно не загрязняли окружающую среду.

Фирсов отмечает, что предложение заняться реформой экологического контроля он получил от премьера Алексея Гончарука четыре месяца назад. После этого была встреча с президентом Владимиром Зеленским и сотни встреч с работниками министерства, сотрудниками экологической инспекции, органами власти.

Фирсов называет экоинспекцию одним из самых коррумпированных органов в стране.

В скором времени состоится конкурс на должность руководителя Госэкоинспекции и Фирсов намерен принимать в нем участие с программой реформ эконоинспекции.

Справка: Егор Фирсов в 2014 году был избран в Верховную Раду от "Блока Петра Порошенко" 54 номером в списке как беспартийный. Входил в состав Комитета по вопросам европейской интеграции.

В 2016 году был лишен депутатских полномочий из-за выхода из фракции БПП.

В 2017 году создал партию "Альтернатива", которая уже в следующем году объединилась с партией Анатолия Гриценко "Гражданская позиция".

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Гражданская позиция".

В должности председателя Донецкой областной организации партии "Удар" не задекларировал доход за 2011 год.