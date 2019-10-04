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Нидерландский лоукост размышляет над возможностью работы в Украине

Пятница, 4 октября 2019, 14:03

Нидерландская лоукост-авиакомпания Transavia, которая входит в группу Air France KLM, рассматривает возможность работы в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал коммерческий директор группы Air France KLM в странах СНГ Франк Ван Хоф на встрече с журналистами в Киеве в пятницу.

"Наш центральный офис по нетворкингe рассматривает такую ​​возможность. Но все сводится к очень тщательноve просчетe этого бизнес-плана", - сказал он.

По его словам, группе важно запустить продукт, из которого она сможет получать доход.

На сегодня Air France KLM осуществляет рейсы из Киева в Амстердам на ежедневной основе, а также предоставляет ряд направлений по Украине в код-шеринг с МАУ.

Ранее Air France объявила о переводе рейсов Киев-Париж на сезонную основу, в результате чего полеты по этому маршруту не будут выполняться в период с 27 октября 2019 по 28 марта 2020 года.

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