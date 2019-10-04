Из-за угрозы санкций "Роснефть" перевела все экспортные контракты в евро

Российская компания Роснефть сделала евро основной валютой во всех контрактах на реализацию своей продукции на экспорт.

Об этом свидетельствует тендерная документация компании и информация трейдеров, передает Рейтер.

Власти США в сентябре не исключили введения новых санкций против "Роснефти" в будущем за торговые операции компании с Венесуэлой.

"Роснефть недавно изменила все свои экспортные контракты таким образом, что евро теперь основная валюта. Нас предупредили", - сказал трейдер в компании, которая активно закупает продукцию "Роснефти".

Ранее Роснефть перевела на евро все контракты на реализацию нефтепродуктов.

Нефтяная продукция традиционно продается на международном рынке в долларах, в американской валюте её оценивают и ценовые агентства. Для конвертации из долларов в евро "Роснефть" предлагает использовать валютный курс на день, предшествующий согласованной дате платежа.

По словам трёх трейдеров, полный переход на евро в контрактах "Роснефти" произошёл в сентябре.

"Роснефть раньше предлагала евро как одну из опций, а доллар был основной валютой, но с прошлого месяца евро стал основной опцией. Нас предупредили, но всё равно это заметное изменение", - сказал один из трейдеров.

"Роснефть" также обсуждала переход на евро с партнёрами, которые покупают нефть и нефтепродукты компании в рамках долгосрочных соглашений, согласно данным двух источников на рынке, знакомых с ходом этих переговоров. Было ли принято решение о переходе, источники не смогли уточнить.