Через загрозу санкцій "Роснефть" перевела всі експортні контракти в євро

Російська компанія "Роснефть" зробила євро основною валютою у всіх контрактах на реалізацію своєї продукції на експорт.

Про це свідчить тендерна документація компанії та інформація трейдерів, передає Рейтер.

Влада США у вересні не виключила введення нових санкцій проти "Роснефти" в майбутньому за торгові операції компанії з Венесуелою.

"Роснефть" недавно змінила всі свої експортні контракти таким чином, що євро тепер основна валюта. Нас попередили", - сказав трейдер в компанії, яка активно закуповує продукцію "Роснефти".

Раніше "Роснефть" перевела в євро всі контракти на реалізацію нафтопродуктів.

Нафтова продукція традиційно продається на міжнародному ринку в доларах, в американській валюті її оцінюють і цінові агентства. Для конвертації з доларів в євро "Роснефть" пропонує використовувати валютний курс на день, що передує погодженій даті платежу.

За словами трьох трейдерів, повний перехід на євро в контрактах "Роснефти" стався у вересні.

"Роснефть" раніше пропонувала євро як одну з опцій, а долар був основною валютою, але з минулого місяця євро став основною опцією. Нас попередили, але все одно це помітна зміна", - сказав один з трейдерів.

"Роснефть" також обговорювала перехід на євро з партнерами, які купують нафту і нафтопродукти компанії в рамках довгострокових угод, згідно з даними двох джерел на ринку, знайомих з ходом цих переговорів. Чи було прийнято рішення про перехід, джерела не змогли уточнити.