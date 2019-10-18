Извержение вулкана Этна: Италия закрыла часть авиапространства

В пятницу, 18 октября, на сицилийском вулкане Этна зафиксировали новое извержение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

В связи с этим решили закрыть часть авиапространства над аэропортом Катании.

"Кризисное подразделение аэропорта Катании в пятницу закрыло два сектора своего воздушного пространства", - пишет агентство.

Поэтому аэропорт принимает только 4 рейса в час, в то время как количество вылетов решили не ограничивать.

Напомним, о восстановлении активности вулкана сообщалось также 11 октября. Тогда часть авиапространства над городом Катания тоже решили закрыть.

Европейская правда