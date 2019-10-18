Гончарук просит "Слугу народа" быстро принять закон о ГТС

18 октября после часа вопросов к правительству премьер Алексей Гончарук собрал фракцию "Слуги народа" в кинозале Верховной Рады.

Источник: собеседники УП в парламенте.

Детали: Депутаты спорили, когда голосовать закон о газотранспортной системе.

По словам собеседников УП, Гончарук пытается убедить нардепов голосовать уже 18 октября. Разговор шел на повышенных тонах. На это народные избранники ответили, что они вообще не довольны коммуникацией с правительством.

17 октября председатель АО "Магистральные газопроводы Украины" Александр Лисниченко сообщил, что комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

По его словам, согласно этому законопроекту, ГТС остается 100% в государственной собственности, а управление ею будет осуществляться прозрачно корпоративной конструкции, что позволит одновременно создать независимые условия для Оператора ГТС и сохранит контроль над ценным активом в государстве.

Поддержал решение комитета и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, после принятия законопроекта ВР, Украина получит возможность эффективно завершить процесс анбандлинга и усилить свои позиции на переговорах с Россией о продлении транзита газа.

Он выразил надежду, что законопроект наберет необходимое количество голосов депутатов.

Вместе с тем законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" в повестке дня Рады на 18 октября нет.