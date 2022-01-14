Потребление газа в Украине за год сократилось на 7% – Оператор ГТС

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Фактическое потребление природного газа в Украине в 2021 году составило 26,8 млрд кубометров – это на 6,6% меньше, чем в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины.

При этом, на нужды населения поступило почти на 5% больше, чем в 2020 году – 8,6 млрд куб. м газа (31,9% от общего потребленного объема).

В то же время, производители тепла потребили 6,3 млрд куб. м (-24%) или 23,5% от общего потребленного объема.

"Промышленность, бюджетные организации и другие небытовые потребители использовали 11,9 млрд куб. м газа (44,6%) – почти на 3% меньше, чем в 2020 году", – добавили в компании.

Напомним:

Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в 2021 году составил 41,6 миллиарда кубических метров, что на 25,4% меньше, чем в 2020 году (55,8 миллиарда).

Экономическая правда