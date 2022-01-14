Потребление газа в Украине за год сократилось на 7% – Оператор ГТС
Фактическое потребление природного газа в Украине в 2021 году составило 26,8 млрд кубометров – это на 6,6% меньше, чем в 2020 году.
Об этом свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины.
При этом, на нужды населения поступило почти на 5% больше, чем в 2020 году – 8,6 млрд куб. м газа (31,9% от общего потребленного объема).
В то же время, производители тепла потребили 6,3 млрд куб. м (-24%) или 23,5% от общего потребленного объема.
"Промышленность, бюджетные организации и другие небытовые потребители использовали 11,9 млрд куб. м газа (44,6%) – почти на 3% меньше, чем в 2020 году", – добавили в компании.
Напомним:
Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в 2021 году составил 41,6 миллиарда кубических метров, что на 25,4% меньше, чем в 2020 году (55,8 миллиарда).
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua