УЗ открыла на Центральном вокзале Киева зал ожидания для военнослужащих

Укрзализныця закрыла на Центральном железнодорожном вокзале Киева депутатский зал и обустроила на его месте зал ожидания для военнослужащих.

Об этом сообщил в Facebook глава правления УЗ Евгений Кравцов.

По его словам, депутатский зал на Центральном железнодорожном вокзале работал более 15 лет.

"Это первый такой центр (для военнослужащих - ред.). В течение двух недель такие же залы заработают в крупнейших украинских городах: Львов, Одесса, Днепр, Харьков и Николаев. До конца октября берем на себя обязательства открыть подобные комнаты ожидания во всех областных центрах.

Далее, совместно с правительством и общественными активистами, будем рассматривать необходимость открытия таких центров на меньших вокзалах - возможно, в тех городах, которые ближе к прифронтовой зоне. Этот зал будет полностью обслуживаться силами Укрзализныци совместно с общественными активистами и волонтерскими организациями", - отметил Кравцов.

"Сразу скажу, где искать зал ожидания для военнослужащих в Киеве: справа от центрального входа на железнодорожный вокзал. Два входа: с первого перрона и Привокзальной площади", - добавил глава правления УЗ.

Экономическая правда