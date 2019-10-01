УЗ открыла на Центральном вокзале Киева зал ожидания для военнослужащих
Укрзализныця закрыла на Центральном железнодорожном вокзале Киева депутатский зал и обустроила на его месте зал ожидания для военнослужащих.
Об этом сообщил в Facebook глава правления УЗ Евгений Кравцов.
По его словам, депутатский зал на Центральном железнодорожном вокзале работал более 15 лет.
"Это первый такой центр (для военнослужащих - ред.). В течение двух недель такие же залы заработают в крупнейших украинских городах: Львов, Одесса, Днепр, Харьков и Николаев. До конца октября берем на себя обязательства открыть подобные комнаты ожидания во всех областных центрах.
Далее, совместно с правительством и общественными активистами, будем рассматривать необходимость открытия таких центров на меньших вокзалах - возможно, в тех городах, которые ближе к прифронтовой зоне. Этот зал будет полностью обслуживаться силами Укрзализныци совместно с общественными активистами и волонтерскими организациями", - отметил Кравцов.
"Сразу скажу, где искать зал ожидания для военнослужащих в Киеве: справа от центрального входа на железнодорожный вокзал. Два входа: с первого перрона и Привокзальной площади", - добавил глава правления УЗ.
Экономическая правда
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