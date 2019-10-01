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УЗ відкрила на Центральному вокзалі Києва зал очікування для військовослужбовців

Вівторок, 1 жовтня 2019, 15:10

Укрзалізниця закрила на Центральному залізничному вокзалі Києва депутатську залу та облаштувала на її місці зал очікування для військовослужбовців.

Про це повідомив у Facebook голова правління УЗ Євген Кравцов.

За його словами, депутатська зала на Центральному залізничному вокзалі працювала більше 15 років.

"Це перший такий центр (для військовослужбовців - ред.). Упродовж двох тижнів такі ж зали запрацюють в найбільших українських містах: Львів, Одеса, Дніпро, Харків та Миколаїв. До кінця жовтня беремо на себе зобов’язання відкрити подібні кімнати очікування в усіх обласних центрах.

Далі, спільно з урядом і громадськими активістами, будемо розглядати необхідність відкриття таких центрів на менших вокзалах - можливо, в тих містах, які ближчі до прифронтової зони. Ця зала буде повністю обслуговуватися силами Укрзалізниці спільно з громадськими активістами і волонтерськими організаціями", - зазначив Кравцов.

"Одразу скажу, де шукати зал очікування для військовослужбовців у Києві: праворуч від центрального входу на залізничний вокзал. Два входи: з першого перрону та Привокзальної площі", - додав голова правління УЗ.

Економічна правда

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Укразалізниця

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