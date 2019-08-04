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США и ЕС договорились об увеличении поставок американской говядины

Воскресенье, 4 августа 2019, 15:12

Соединенные Штаты и ЕС в пятницу подписали соглашение об увеличении беспошлинных поставок американской говядины на европейский рынок.

Об этом сообщает Reuters.

"Соглашение, которое мы подписали, снизит торговые барьеры в Европе и расширит доступ для американских производителей", - заявил президент США Дональд Трамп.

Посол Евросоюза в США Ставрос Ламбринидис подчеркнул, что соглашение свидетельствует о том, что "мы как партнеры можем решать проблемы".

Трамп также сообщил, что общий беспошлинный экспорт говядины в последующие 7 лет возрастет с 150 миллионов до 420 миллионов долларов.

В то же время, в Брюсселе заявили, что "качество и безопасность" импортируемой в ЕС говядины и в дальнейшем будет отвечать строгим стандартам ЕС. Соглашение еще должен одобрить Европарламент.

В июне Еврокомиссия объявила, что годовая беспошлинная квота общих поставок говядины без гормонов в ЕС составит 45 тысяч тонн.

Объем поставок из США достигнет 35 тысяч тонн, а из других стран, таких как Аргентина и Уругвай, только 10 тысяч тонн. Но выберут ли США весь объем беспошлинной квоты - решать потребители в ЕС, покупая соответствующий товар.

Экономическая правда

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США ЕС торговля экспорт

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