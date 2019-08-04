США і ЄС домовились про збільшення поставок американської яловичини

Сполучені Штати і ЄС у п'ятницю підписали угоду про збільшення безмитних поставок американської яловичини на європейський ринок.

Про це повідомляє Reuters.

"Угода, яку ми підписали, знизить торговельні бар'єри в Європі та розширить доступ для американських виробників", - заявив президент США Дональд Трамп.

Посол Євросоюзу в США Ставрос Ламбрінідіс підкреслив, що угода свідчить про те, що "ми як партнери можемо розв'язувати проблеми".

Трамп також повідомив, що загальний безмитний експорт яловичини у наступні 7 років зросте з 150 мільйонів до 420 мільйонів доларів.

Водночас, у Брюсселі заявили, що "якість та безпечність" імпортованої до ЄС яловичини й надалі відповідатиме суворим стандартам ЄС. Угоду ще має схвалити Європарламент.

У червні Єврокомісія оголосила, що річна безмитна квота загальних поставок яловичини без гормонів до ЄС становитиме 45 тисяч тонн.

Обсяг поставок зі США сягне 35 тисяч тонн, а з інших країн, таких як Аргентина та Уругвай, лише 10 тисяч тонн. Але чи виберуть США весь обсяг безмитної квоти - вирішуватимуть споживачі в ЄС, купуючи відповідний товар.

Економічна правда