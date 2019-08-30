Куда летают украинцы: самые популярные авиамаршруты из Киева
Самыми популярными авианаправлениями из Киева являются Варшава, Минск и Тель-Авив.
Об этом свидетельствует исследование издания avianews.com.
Чтобы выяснить, какие сейчас направления имеют найбольшую частоту выполнения из Киева, издание проанализировало расписание аэропортов, авиакомпаний и систем бронирования.
Подчеркивается, что Варшава является авиамаршрутом с наибольшей частотой полетов из аэропортов Киева (51 рейс в неделю).
В польскую столицу рейсы выполняют две сетевые авиакомпании и два лоукоста, соединяя аэропорты Борисполь и Жуляны с аэропортами Шопена и Модлин.
"Наибольшую частоту имеет LOT (27 рейсов в неделю), далее следует МАУ (14 рейсов в неделю). Лоукосты Wizz Air и Ryanair выполняют по семь и три рейса в неделю соответственно", - говорится в сообщении.
Второй по популярности маршрут из Киева - Минск (49 рейсов в неделю). Между Киевом и Минском летают две авиакомпании: МАУ (14 рейсов в неделю) и "Белавиа" (35 рейсов в неделю)
"Такая значительная частота полетов "Белавиа" объясняется уникальной нишей, которую занял белорусский авиаперевозчик. В то время, как с осени 2015 между Украиной и Россией прекращено прямое авиасообщение,"Белавиа", благодаря географическому расположению своего хаба в Минске, может обеспечить кратчайшие сроки в пути для перелетов между Киевом и крупнейшими городами России - Москвой и Санкт-Петербургом.
Но даже такие впечатляющие цифры все еще далеки от частоты полетов прямых рейсов между Киевом и Москвой. В 2013 году между столицами Украины и России только за один день выполнялось около 20 рейсов в обе стороны", - отмечает avianews.com.
Третье по популярности направление - Тель-Авив (41 рейс в неделю). Полеты между Киевом и Тель-Авивом выполняют две авиакомпании: МАУ (27 рейсов в неделю) и El Al (14 рейсов в неделю).
Среди украинских авиакомпаний право на полеты имеет также YanAir, но сейчас авиаперевозчик не летает по этому маршруту. Допуск других украинских авиакомпаний ограничен квотой на полеты.
На четвертый-пятом местах - Вена и Рига (по 39 рейсов в неделю). Столица Австрии вошла в перечень маршрутов из Киева, в которых конкуренция обвалила цены на билеты в обе стороны.
"Кардинальное изменение ценовой политики на этом направлении произошло после допуска двух лоукостов: Wizz Air и дочери Ryanair - Laudamotion. Первый летает между Киевом и Веной семь раз в неделю, второй выполняет пять рейсов в неделю. Сетевые авиакомпании представлены на маршруте МАУ (14 рейсов в неделю) и Austrian Airlines (13 рейсов в неделю)", - пишет издание.
"С началом летней навигации полетов airBaltic, имеющий основной хаб в Риге, увеличил свое присутствие на маршруте Киев-Рига с 19 до 24 рейсов в неделю, а также задействовал на линии самолеты Boeing 737 вместо небольших региональных авиалайнеров Bombardier Q400. Также на линии представлены МАУ (13 рейсов в неделю) и лоукост Wizz Air (2 рейса в неделю)", - говорится в исследовании.
Далее топ-9 выглядит следующим образом:
6. Киев-Франкфурт
7. Киев-Стамбул
8. Киев-Париж
9. Киев-Лондон.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua