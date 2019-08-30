Куди літають українці: найпопулярніші авіамаршрути з Києва

Найпопулярнішими авіанапрямами з Києва є Варшава, Мінськ і Тель-Авів.

Про це свідчить дослідження видання avianews.com.

Щоб з'ясувати, які зараз напрями мають найбільшу частоту виконання з Києва, видання проаналізувало розклад аеропортів, авіакомпаній та систем бронювання.

Підкреслюється, що Варшава є авіамаршрутом з найбільшою частотою польотів з аеропортів Києва (51 рейс на тиждень).

До польської столиці рейси виконують дві мережеві авіакомпанії і два лоукости, з'єднуючи аеропорти Бориспіль і Жуляни з аеропортами Шопена і Модлін.

"Найбільшу частоту має LOT (27 рейсів на тиждень), далі йде МАУ (14 рейсів на тиждень). Лоукости Wizz Air і Ryanair виконують по сім і три рейси на тиждень відповідно", - йдеться у повідомленні.

Другий за популярністю маршрут із Києва - Мінськ (49 рейсів на тиждень). Між Києвом і Мінськом літають дві авіакомпанії: МАУ (14 рейсів на тиждень) і "Белавіа" (35 рейсів на тиждень)

"Така значна частота польотів "Белавіа" пояснюється унікальною нішею, яку зайняв білоруський авіаперевізник. У той час, як з осені 2015 року між Україною і Росією припинено пряме авіасполучення, "Белавіа", завдяки географічному розташуванню свого хаба в Мінську, може забезпечити найкоротший час у дорозі для перельотів між Києвом і найбільшими містами Росії - Москвою і Санкт-Петербургом.

Але навіть такі вражаючі цифри все ще далекі від частоти польотів прямих рейсів між Києвом і Москвою. У 2013 році між столицями України і Росією тільки за один день виконувалося близько 20 рейсів в обидва боки", - зазначає avianews.com.

Третій за популярністю напрямок - Тель-Авів (41 рейс на тиждень). Польоти між Києвом і Тель-Авівом виконують дві авіакомпанії: МАУ (27 рейсів на тиждень) і El Al (14 рейсів на тиждень).

Серед українських авіакомпаній право на польоти має також YanAir, але зараз авіаперевізник не літає за цим маршрутом. Допуск інших українських авіакомпаній обмежений квотою на польоти.

На чевтертому-п'ятому місцях - Відень і Рига ( по 39 рейсів на тиждень). Столиця Австрії увійшла до переліку маршрутів із Києва, на яких конкуренція обвалила ціни на квитки в обидва боки.

"Кардинальна зміна цінової політики на цьому напрямку сталася після допуску двох лоукостів: Wizz Air і дочки Ryanair - Laudamotion. Перший літає між Києвом і Віднем сім разів на тиждень, другий виконує п'ять рейсів на тиждень. Мережеві авіакомпанії представлені на маршруті МАУ (14 рейсів на тиждень) і Austrian Airlines (13 рейсів на тиждень)", - пише видання.

"З початком літньої навігації польотів airBaltic, що має основний хаб в Ризі, збільшила свою присутність на маршруті Київ-Рига з 19 до 24 рейсів на тиждень, а також задіяла на лінії літаки Boeing 737 замість невеликих регіональних авіалайнерів Bombardier Q400. Також на лінії представлені МАУ (13 рейсів на тиждень) і лоукост Wizz Air (2 рейси на тиждень)", - йдеться у дослідженні.

Далі топ-9 виглядає наступним чином:

6. Київ-Франкфурт

7. Київ-Стамбул

8. Київ-Париж

9. Київ-Лондон.