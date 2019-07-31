Прибыль "Укрнафты" упала более чем в 100 раз

Чистая прибыль компании "Укрнафта" по итогам полугодия сократилась в 113 раз — с 2,06 миллиарда гривен до 18,2 миллиона гривен.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за 6 месяцев 2019 года, передает enkorr.

Сокращение чистой прибыли стало результатом снижения чистого дохода и роста административных и прочих затрат.

Чистый доход за этот период сократился на 17,2% (на 2,88 млрд грн), до 13,88 млрд грн.

В отчете компании говорится, что при добыче нефти во втором квартале на уровне 380 тыс тонн реализовано было всего 13 тыс тонн на сумму 157,2 млн грн (без НДС).

В то же время, во втором квартале на бирже было продано 387 тыс тонн нефти на сумму 5,2 млрд грн (без НДС).

По данным отчета, при добыче газа во втором квартале 287 млн куб м продано было 191,5 млн куб м на сумму 1 млрд грн (5 260 грн/тыс куб м без НДС).

Средневзвешенная цена реализации нефти "Укрнафтой" в первом полугодии 2019 года составила 12 829 грн/тонна (без НДС), что на 1% ниже чем за аналогичный период 2018 года (13 018 грн/тонна).

В первом полугодии "Укрнафта" увеличила добычу нефти с конденсатом на 6,3%, до 756 тыс тонн, газа — на 10,5%, до 577 млн куб м, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Напоминаем:

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, – около 42% акций.