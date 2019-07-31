Прибуток "Укрнафти" впав в понад 100 разів

Чистий прибуток компанії "Укрнафта" за підсумками півріччя скоротився в 113 разів — з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 6 місяців 2019 року, передає enkorr.

Скорочення чистого прибутку стало результатом зниження чистого доходу і зростання адміністративних та інших витрат.

Чистий дохід за цей період скоротився на 17,2% (на 2,88 млрд грн), до 13,88 млрд грн.

У звіті компанії йдеться, що за видобутку нафти в другому кварталі на рівні 380 тис тонн реалізовано було всього 13 тис тонн на суму 157,2 млн грн (без ПДВ).

У той же час, у другому кварталі на біржі було продано 387 тис тонн нафти на суму 5,2 млрд грн (без ПДВ).

За даними звіту, при видобутку газу в другому кварталі 287 млн ​​куб м продано було 191,5 млн куб м на суму 1 млрд грн (5 260 грн/тис куб м без ПДВ).

Середньозважена ціна реалізації нафти "Укрнафтою" в першому півріччі 2019 року становила 12 829 грн/тонна (без ПДВ), що на 1% нижче, ніж за аналогічний період 2018 року (13 018 грн/тонна).

У першому півріччі "Укрнафта" збільшила видобуток нафти з конденсатом на 6,3%, до 756 тис тонн, газу – на 10,5%, до 577 млн ​​куб м, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Нагадуємо:

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, - близько 42% акцій.