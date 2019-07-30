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В Киеве сбывали тысячи фальшивых евро из оккупированного Донбасса - СБУ

Вторник, 30 июля 2019, 15:26

В Киеве сотрудники СБУ блокировали сбыт фальшивых денег с временно оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Жители Донецка, которые сейчас проживают в столице, наладили сбыт поддельной иностранной валюты. Правоохранители задержали обоих дилеров в Киеве при очередной попытке сбыта 300 тысяч фальшивых евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители обнаружили еще 700 тысяч поддельной валюты номиналом по 500 евро.

 
 
Фото: СБУ

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 УК фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств противоправной схемы, источников происхождения подделок и установления возможной причастности злоумышленников к финансированию террористической деятельности пророссийских боевиков", - добавили в СБУ.

Экономическая правда

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СБУ валюта Киев

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