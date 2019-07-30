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У Києві збували тисячі фальшивих євро з окупованого Донбасу - СБУ

Вівторок, 30 липня 2019, 15:26

У Києві співробітники СБУ блокували збут фальшивих грошей з тимчасово окупованої частини Донбасу. 

Про це повідомила прес-служба відомства.

"Мешканці Донецька, які наразі проживають у столиці, налагодили збут підробленої іноземної валюти. Правоохоронці затримали обох дилерів у Києві при черговій спробі збуту 300 тисяч фальшивих євро", - йдеться у повідомленні.

 
 
фото: СБУ

Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання учасників групи правоохоронці виявили ще 700 тисяч підробленої валюти номіналом по 500 євро.

"У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 ККУ фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають невідкладні слідчі дії для з`ясування всіх обставин функціонування протиправної схеми, джерел походження підробок та встановлення можливої причетності зловмисників до фінансування терористичної діяльності проросійських бойовиків", - додали в СБУ.

Економічна правда

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