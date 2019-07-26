Закон о госрегулировании алкоголя: ЕБА просит исключить возможность манипулирования лицензиями

Европейская бизнес ассоциация считает, что в законе о государственном регулировании алкоголя необходимо предусмотреть норму, которая позволит исключить использование розничной лицензии вместо оптовой при оптовых продажах.

Об этом говорится в заявлении ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".

"Чтобы субъект хозяйствования, который осуществляет розничную торговлю алкогольными напитками, не принимал для продажи и хранения алкогольные напитки от юридических и физических лиц, не имеющих лицензии на производство или на право оптовой торговли алкогольными напитками. Например, чтобы магазин мог принимать алкоголь на реализацию только у поставщиков лицензии на опт или производство", - отметили в ЕБА.

В ассоциации подчеркнули, что это поможет создать более честные условия для работы бизнеса и не допустить ситуации, когда недобросовестный предприниматель купил лицензию на розничную торговлю, но занимается оптом.

Напомним:

Кабмин отменил необходимость получения лицензий при осуществлении экспорта и импорта алкогольных напитков и табачных изделий.