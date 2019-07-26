Закон про держрегулювання алкоголю: ЄБА просить виключити можливість маніпулювання ліцензіями

Європейська бізнес асоціація вважає, що в законі про державне регулювання алкоголю необхідно передбачити норму, яка дозволить виключити використання роздрібної ліцензії замість оптової при оптових продажах.

Про йдеться у заяві асоціації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щоб суб'єкт господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями, не приймав для продажу і зберігання алкогольні напої від юридичних і фізичних осіб, які не мають ліцензії на виробництво або на право оптової торгівлі алкогольними напоями. Наприклад, щоб магазин міг приймати алкоголь на реалізацію тільки у постачальників ліцензії на опт або виробництво", - зазначили в ЄБА.

В асоціації підкреслили, що це допоможе створити більш чесні умови для роботи бізнесу і не допустити ситуації, коли недобросовісний підприємець купив ліцензію на роздрібну торгівлю, але займається оптом.

Нагадаємо:

Кабмін скасував необхідність отримання ліцензій під час здійснення експорту та імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів.