Китайская корпорация Huawei отвергает обвинения в краже интеллектуальной собственности после того, как суд в США признал ее виновной в присвоении секретов стартапа CNEX Labs Inc.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Перед этим федеральный суд Техаса вынес решение в пользу CNEX, компании, среди инвесторов которой есть Microsoft Corp. и Dell Technologies Inc.

CNEX Labs Inc обвинил Huawei в краже ее разработок, составляющих коммерческую тайну, в отношении технологии хранения информации на компьютерах, которая позволяет датацентрам управлять растущими объемами данных.

"Споры по интеллектуальной собственности являются обычным делом. Huawei была с обеих сторон споров. Мы считаем, что подобные проблемы не должны быть политизированы", - заявил директор по правовым вопросам Huawei Сун Люпин.

По его словам, инновации и защита интеллектуальной собственности является фундаментом успеха Huawei.

"Ни одна компания не может стать рыночным лидером с помощью кражи торговых секретов. Мы выросли в лидера благодаря своим инвестициям", - заверил он.

Как отмечает американская газета The Wall Street Journal, юридический спор между двумя компаниями начался в декабре 2017 года, когда китайская корпорация обвинила одного из основателей CNEX и бывшего сотрудника Huawei в краже ее секретов и подала на него в суд.

Адвокаты CNEX подали встречный иск - они утверждали, что Huawei направила своего инженера под видом потенциального клиента для получения секретной технической информации о проекте стартапа.

Китайская компания ответила, что никаких секретов украдено не было, а ее инженер обсуждал с менеджерами CNEX "продукты с открытым исходным кодом".

Напомним:

Американская компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с Huawei. В связи с этим Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

Помимо Google сотрудничество с Huawei приостановили еще четыре компании - это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.

США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения секретов".

