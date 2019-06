Huawei відкидає звинувачення в крадіжці інтелектуальної власності

Китайська корпорація Huawei відкидає звинувачення у крадіжці інтелектуальної власності після того, як суд в США визнав її винною у присвоєнні секретів стартапу CNEX Labs Inc.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Перед цим федеральний суд Техасу виніс рішення на користь CNEX, компанії, серед інвесторів якої Microsoft Corp. і Dell Technologies Inc.

CNEX Labs Inc звинуватив Huawei у крадіжці її розробок, які є комерційною таємницею, щодо технології зберігання інформації на комп’ютерах, яка дозволяє датацентрам управляти зростаючими обсягами даних.

"Суперечки щодо інтелектуальної власності є звичайною справою. Huawei була по обидва боки суперечок. Ми вважаємо, що подібні проблеми не повинні бути політизовані", - заявив директор з правових питань Huawei Сун Люпін.

За його словами, інновації і захист інтелектуальної власності є фундаментом успіху Huawei.

"Жодна компанія не може стати ринковим лідером за допомогою крадіжки торгових секретів. Ми виросли в лідера завдяки своїм інвестиціям", - запевнив він.

Як зазначає американська газета The Wall Street Journal, юридична суперечка між двома компаніями почався у грудні 2017 року, коли китайська корпорація звинуватила одного із засновників CNEX і колишнього співробітника Huawei в крадіжці її секретів та подала на нього до суду.

Адвокати CNEX подали зустрічний позов - вони стверджували, що Huawei направила свого інженера під виглядом потенційного клієнта для отримання секретної технічної інформації про проект стартапу.

Китайська компанія відповіла, що жодних секретів вкрадено не було, а її інженер обговорював з менеджерами CNEX "продукти з відкритим вихідним кодом".

Нагадаємо:

Американська компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з Huawei. У зв'язку з цим Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail.

Крім Google співробітництво з Huawei призупинили ще чотири компанії - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

